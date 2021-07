Covid 19/ Cheikh Tidiane Dièye: « Macky Sall a perdu toute légitimité pour diriger cette lutte » La hausse exponentielle des cas de Covid-19 ces derniers jours ne cesse de faire réagir des Sénégalais, ce, depuis l’annonce du variant Delta. Le Dr Cheikh Tidiane Dièye estime que le Gouvernement du Sénégal a failli.

Cheikh Tidiane Dièye est catégorique ! Selon lui, « Si l’autorité morale du Président Macky Sall est inhérente à sa position institutionnelle, ses actes et pratiques ont cependant contribué à dilapider cette autorité. Voilà pourquoi il est disqualifié pour conduire la guerre contre la troisième vague du Coronavirus. Son message ne passe pas. Il a perdu toute légitimité pour diriger cette lutte”



Ainsi, le leader de la plateforme Avenir Sénégal Bi Nu Beug de poursuivre : “Nous sommes seuls face à nous-mêmes ! Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. » D’ailleurs, en mars dernier, dit le Dr Cheikh Tidiane Dièye pour s’en désoler, au moment où nul ne s’y attendait, lui et ses hommes ont provoqué les terribles événements que nous avons vécus. S’il n’y avait pas eu leur complot sordide et irresponsable, nous serions tous restés concentrés sur la lutte contre le virus, croit savoir l’opposant. »



“Non content d’avoir fait cela, il s’est ensuite lancé dans une campagne électorale déguisée, pompeusement appelée « tournées économiques », ayant drainé des milliers de personnes transportées à des centaines de kilomètres de leur domicile pour l’accueillir”, s’en prend-il au Chef de l’Etat qui, dit-il, a fini avec ses tournées par démobiliser le peuple. Il lui sera impossible de le remobiliser, poursuit Cheikh Tidiane Dièye.



« Pendant qu’il tente de convaincre les citoyens de passer la fête là où ils sont, dans son propre camp, des responsables politiques offrent des bus gratuits pour convoyer les jeunes aux quatre coins du pays. Chacun d’entre nous peut et doit assumer une part de responsabilité. Mais il n’y a aucun doute, il est le responsable.



Car tous les autres, à un moment ou un autre, ont été forcés de réagir à sa méconduite : les uns pour résister légitimement à sa charge et refuser de se laisser détruire ; les autres pour répondre à sa surenchère politique”, assène le leader de la plateforme Avenir Sénégal Bi Nu Beug qui trouve que face à la gravité de l’heure, l’éthique nous commande de taire les divergences pour sauver ce qui peut encore l’être.







