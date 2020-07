Covid-19: Cinq agents de Sen'Eau testés positifs Dans un communiqué parvenu à Leral, la Direction générale de SEN'EAU informe l'opinion publique que cinq (5) de ses agents ont été testés positifs. Selon le document, ces cas sont répartis entre son siège à Hann (02), l'usine des eaux de Castors (02) et la Direction Régionale de Rufisque (01).

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 18:57 | | 0 commentaire(s)|

SEN'EAU via le communiqué, informe qu'après la confirmation de ces cas positifs, " toutes les mesures nécessaires ont été prises, conformément aux directives édictées par les autorités sanitaires et aux procédures internes ".



