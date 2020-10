Covid-19 : « Confinement partiel » aux Pays-Bas, réunions limitées en Italie… les restrictions se durcissent en Europe Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 20:11 | | 0 commentaire(s)| Plusieurs pays prennent des mesures, parfois drastiques, pour réduire les interactions sociales qui ont entraîné une augmentation des cas de Covid-19. La France doit détailler les siennes mercredi.

Après le Royaume-Uni lundi, et sans doute la France mercredi, c’était au tour mardi de l’Italie et des Pays-Bas d’annoncer de nouvelles restrictions pour tenter d’endiguer la résurgence de la pandémie. Les pays européens durcissent les mesures pour tenter de limiter la progression du Covid-19, qui a fait plus d’un million de morts dans le monde, espérant ainsi éviter un confinement dévastateur pour l’économie, le FMI tablant sur une contraction du PIB mondial de 4,4 % cette année.

« Confinement partiel » aux Pays-Bas, fermeture des bars Les Pays-Bas vont être soumis à un « confinement partiel » à partir de mercredi, comprenant notamment la fermeture de tous les bars et restaurants, pour tenter de freiner la forte poussée de la pandémie, a annoncé mardi le premier ministre Mark Rutte.



Après des mois de refus du port du masque, M. Rutte a finalement décidé de le rendre obligatoire dans tous les espaces clos pour les plus de 13 ans. La vente d’alcool sera également interdite après 20 heures, dans le but de réduire les interactions sociales qui ont entraîné une augmentation des cas de Covid-19, selon le premier ministre, qui a précisé que ces mesures entraient en vigueur mercredi. « Cela va faire mal, mais c’est la seule solution. Nous devons être plus stricts », a déclaré M. Rutte.



Au Royaume-Uni, fermeture des pubs à Liverpool



Au Royaume-Uni, où le virus est reparti en flèche, le premier ministre Boris Johnson a annoncé lundi fermer les pubs à Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps.



Mais le gouvernement britannique est critiqué pour avoir ignoré la recommandation de ses experts scientifiques d’imposer immédiatement un court confinement dès septembre pour stopper la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait près de 42 900 morts au Royaume-Uni, sans équivalent en Europe.



Le nombre de personnes hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre est désormais supérieur à ce qu’il était lorsque le confinement a été décrété fin mars. « Le premier ministre doit trouver un équilibre entre protéger la vie des gens et le système de santé contre le virus, tout en donnant la priorité aux choses qui comptent pour notre société, comme l’éducation et préserver le plus d’emplois possible », a justifié le ministre des collectivités locales, Robert Jenrick.

