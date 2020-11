Covid 19/Contact avec un cas positif: Le Dg de l'Oms en isolement

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a annoncé hier soir qu’il s’était placé en isolement après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précisant qu’il n’avait pas de symptôme, rapporte Libération online. « J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif à la Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l’Oms, et travailler à la maison », a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus.



