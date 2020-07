Covid - 19 - Dakar sur un brasier - Ras le bol d'Abdoulaye Diouf Sarr: "si certains continuent à nier, c'est parce..." Le ministre de la Santé et de l'Action sociale semble ne plus rien comprendre à la situation de la pandémie. Les cas augmentent dangereusement, mais à l'en croire, certains continuent de nier l'existence de la maladie, malgré les 174 morts décomptés depuis le début.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020

Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, "Dakar est aujourd'hui, de manière incontestable, l'épicentre de la pandémie. Si certains continuent à nier l'existence de la maladie, c'est parce qu'ils ne sont pas touchés ou l'un de leurs proches", s'est-il exaspéré.



Pour rappel, plus de six mille (6000) cas de corona sont recensés dans la région de Dakar, dont 56% dans les dix neuf (19) communes du département.



