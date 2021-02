Covid-19 : Dakka Medina Gounass reporté ! Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

Yacine DIEYE Le Dakka Médina Gounass est reporté jusqu’au 22 Mai 2021 à cause de la pandémie du covid-19. Une décision prise par le Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane BA dans une déclaration à la presse ce dimanche. Cet évènement religieux regroupe chaque année des milliers de fidèles en provenance de Dakar et […] Yacine DIEYE Le Dakka Médina Gounass est reporté jusqu’au 22 Mai 2021 à cause de la pandémie du covid-19. Une décision prise par le Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane BA dans une déclaration à la presse ce dimanche. Cet évènement religieux regroupe chaque année des milliers de fidèles en provenance de Dakar et de la sous-région. L’évènement est célébré depuis 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saidou Ba. Durant toute sa durée, les fidèles lisent le Coran et procèdent à des invocations.



Source : https://www.lasnews.info/covid-19-dakka-medina-gou...

