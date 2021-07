Covid-19: Imams et oulémas appellent à la restriction des cérémonies

La montée des cas de coronavirus ces dernières semaines inquiète l’Association des imams et oulémas du Sénégal, qui n’hésite pas à participer à la campagne de sensibilisation. Dans un communiqué parcouru par l’Asnews, ils invitent les Sénégalais à restreindre les cérémonies familiales.



« L’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal invite les journalistes à un point de presse à la Grande mosquée de Dakar, ce jeudi 29 juillet 2021, pour parler, entre autres, de la 3e vague et du variant Delta qui font des ravages, de la campagne de vaccination et du respect des mesures barrières, surtout dans les mosquées qui organisent toujours des prières collectives, un appel pour asseoir ou diminuer le maximum possible les cérémonies familiales regroupant du monde, se fera aussi », renseigne l’association dirigée par El Hadj Moustapha Guèye. A noter que la Grande mosquée de Dakar avait fermé ses portes depuis le début de la Covid-19 au Sénégal.