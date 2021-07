Covid 19 : L’OMS offre 924.000 masques au Sénégal ! Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a apporté son soutien au Sénégal, dans la lutte contre le coronavirus. A travers sa représentante résidant, l'OMS a offert un important lot, composé essentiellement de masques. A travers ce geste, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) réaffirme son soutien à l'Etat du Sénégal. Afin de participer à la prévention et à la riposte de la pandémie Covid-19, l'OMS, tout comme l'Allemagne, a fait un don de 924.000 masques au Sénégal. Face à la hausse des cas notés ces dernières semaines, Dr Lucine Imbua a appelé à la « redynamisation des populations » pour observer les gestes barrières. « Ces masques vont aider non seulement la population, mais aussi le personnel de santé aux côtés des malades au quotidien », a-t-elle fait savoir. Pour Alassane Mbengue, Secrétaire général du Ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé et l'Allemagne « répondent ainsi, une fois de plus, à l'appel du Chef de l'Etat Macky Sall à se mobiliser plus que par le passé, autour de la riposte pour faire face au virus et freiner sa propagation ».



Source : Source : https://www.lasnews.info/covid-19-loms-offre-924-0...

