Covid-19: L'église "valide" les mesures prises par le ministre de l'intérieur (Document)

La hausse des nouveaux cas de Covid-19 a fait réagir le ministère de l’Intérieur. Le premier flic rappelle ainsi le port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics et privés, à savoir les services de l’Administration publique, quel qu’en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public.



Dans un communiqué envoyé à exclusif.net, Abbé Gérard Diène, vicaire général au nom de l'archevêque Dakar demande aux fidèles de respecter les mesures prises par les autorités Etatiques. "Nous exhortons à poursuivre de manière exemplaire et avec le meme engagement, le respect des mesures barrières pendant les offices religieux, à éviter les rassemblements dans les espaces public et les salles de spectacles conformément au communiqué du ministre de l'intérieur ci-dessus, à passer cet événement dans l'intimité familiale", a t-il précisé.



