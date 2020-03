Covid 19 : L’hôtel Ngor Diarama devient un site de traitement !

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mars 2020 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal accentue sa lutte contre le coronavirus. Lors d’une réunion du Comité interministériel de monitoring du Covid 19, d’importantes décisions ont été prises. Ainsi, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a décidé de réquisitionner l’hôtel Ngor Diarama pour en faire un site de traitement des cas simples. Une mesure qui vient ainsi désengorger l’espace médical dans les CTE de Dakar et de Diamniadio (Hopital Mère Enfant) qui seront désormais dédiés aux cas sévères de COVID-19. Selon les conclusions de ce conclave, cette décision est une réponde du Ministére de la Santé, dans sa volonté d’augmenter la capacité du pays en lits dédiés aux personnes déclarées positives au coronavirus. Lors de cette rencontre, les autorités ont fait le point sur le nombre de lits disponibles dans Dakar et ses environs. « En plus du CTE de Fann, de l’Hôpital Principal, des hôpitaux Le Dantec et Idrissa Pouye, 50 lits sont désormais disponibles à Dalal Diam, 40 lits à Cambérène (clinique prêtée à l’Etat), une vingtaine de lits à l’hôpital de l’Ordre de Malte », nous indique-t-on.



Source : Lasnews.net / Journal L'AS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos