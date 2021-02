Covid 19 : L’urgence de redoubler de vigilance exhortée

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat indique que, face à la propagation de la pandémie de Covid-19, il y a urgence de redoubler de vigilance, d’engagement et de résilience pour endiguer, au plus vite, la maladie à travers le respect individuel et collectif des mesures barrières et des précautions sanitaires préventives.

