Covid-19 : La Bnde accentue ses actions de riposte

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020

A en croire le communiqué, ce partenariat a permis à la Bnde d’acquérir un lot consistant de visières, produites avec les imprimantes 3D de la marque Creality Ender-3 Pro que la direction générale a bien voulu offrir à la SN3DCOVID19.



Le lot de visières reçues, poursuit la structure dirigée par Thierno Seydou Nourou Sy, se rajoute aux articles offerts lors de la tournée de remise de dons de la Bnde au sein des districts sanitaires de Dakar et ses environs. La SN3DCOVID19 remercie la Bnde pour sa contribution et espère que ce partenariat sera bénéfique aux populations sur l’ensemble du territoire sénégalais.

Bassirou MBAYE





