Covid 19 : La Mairie et la Préfecture de Guédiawaye en quarantaine

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

D’après le journal Le Quotidien, la mairie et la préfecture de Guédiawaye ont été mises en quarantaine, après que Aliou Sall a été testé positif au Covid-19. L’édile de Guédiawaye, très actif était en contact avec plusieurs personnes dans le cadre de ses activités dans sa commune.



C’est pourquoi précise le journal, des agents de la mairie et de la préfecture sont mis en isolement

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos