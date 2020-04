Covid-19 : La Russie suspend ses exportations de céréales jusqu’en juillet

La décision pourrait avoir des répercussions sur le marché mondial de céréales. Selon Rfi.fr qui rapporte l’information, en début avril, la Russie avait décidé de limiter à 7 millions de tonnes ses exportations de céréales jusqu’au 30 juin. Et selon les autorités russes, ce quota est déjà atteint. D’où cette décision de ne plus exporter des céréales jusqu’au 1er juillet.



Le gouvernement explique cette suspension par «la nécessité de stabiliser et sécuriser» son marché national en cette période de crise du coronavirus. Une politique critiquée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation (FAO) et l'agriculture ou encore l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Lesquelles craignent que ces restrictions provoquent des «pénuries alimentaires en période de pandémie, surtout dans les pays pauvres». Pour elles, cette décision de Moscou risque également de faire monter les prix du blé déjà élevés.

Source RFI