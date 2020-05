Covid 19 : La fermeture des frontières prolongée jusqu’au 30 juin

La suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination du Sénégal est prolongée jusqu’au 30 juin.



C’est Alioune Sarr ministre chargé du Tourisme et des transports aériens qui donne cette information.



Ceci entre dans le cadre de la prévention contre les risques de contamination et de propagation de la Covid 19 au Sénégal.

