Covid-19: La généralisation du couvre-feu en perspective

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 10:21

La deuxième vague de la covid19 continue de semer la panique au Sénégal. Le comité national de gestion des épidémies fera une analyse des tendances actuelles ce lundi. Tout porte à croire que le couvre-feu pourrait être général sur l’ensemble du territoire.



« Si les cas continuent d’augmenter, le comité national de gestion des épidémies peut suggérer des recommandations allant dans le sens de l’extension du couvre-feu dans d’autres régions du Sénégal. Mais pour le moment, la question n’est encore agitée », a confié le Directeur de la Prévention à L’Obs.



L’Etat n’hésitera pas non plus à prendre les devants si la situation venait à s’empirer. Il n’écarte pas l’idée d’aller vers un « confinement total ou partiel du pays ». Dr Mamadou Ndiaye de préciser que « si les cas de covid-19 continuent de croire, toutes les options seront mises sur la table de l’Etat ».



Lors de cette réunion prévue au palais ce lundi, le comité va analyser les tenants et les aboutissants. « Nous allons voir quelles sont les recommandations à faire pour mieux affiner la lutte. Nous sommes en train d’évoluer vers l’élaboration du Plan national de vaccination. Nous allons voir comment les commissions vont s’organiser pour pouvoir finaliser ce travail dans les meilleurs délais », a-t-il souligné.

