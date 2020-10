Covid-19 : La mesure de suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans certains débits de boissons levée Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Le gouverneur de Dakar a sorti un arrêté portant levée de la mesure de suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans certains débits de boissons. XALIMANEWS : Le gouverneur de Dakar a sorti un arrêté portant levée de la mesure de suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans certains débits de boissons.



Source : Source : https://xalimasn.com/covid-19-la-mesure-de-suspens...

Accueil Envoyer à un ami Partager