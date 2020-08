Covid -19 - Le Pr Moussa Seydi ne craint ni le "beut ak laamigne", mais a peur d'être... Le Chef du Service des maladies infectieuses du CHU de Fann, le Pr Moussa Seydi, s’est allé à quelques confidences sur sa vie et ses croyances, lors d'un entretien avec Abdoulaye Cissé.

Interpellé par ce dernier sur la gestion subite de sa notoriété face à de possibles attaques mystiques, le Pr Seydi a révélé que la notoriété et son exposition dans les médias le laissent de marbre.



Les croyances basées sur « le mauvais œil ou mauvaise langue » n’ont pas d’emprise sur lui, compte tenu de sa foi en Dieu .

Tout ce qui lui arrive relèvera du divin, mais pas des personnes.



A l'en croire, il est passionné par son métier et que « Dieu le garde de devenir ministre ». Sur la durée de la pandémie, le médecin assure qu’aujourd’hui « personne ne sait quand elle va prendre fin ».



