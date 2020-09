Covid-19 : «Le Sénégal a obtenu un certain nombre de succès» (Directeur Institut Pasteur) de dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 19:34 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Docteur Amadou Alpha Sall, s'est dit satisfait de la gestion de la pandémie de Covid-19, au Sénégal. Tirant, en effet, un «bilan honorable», il déclare, devant le Jury du dimanche sur iRadio, que notre pays a obtenu des résultats qui ont servi d’exemple à d’autres pays. «Au rang des pays qui sont confrontés à la Covid-19, le Sénégal, que cela soit en Afrique ou dans le monde, a réussi à obtenir un certain nombre de succès qui ont fait, qu’aujourd’hui, il est suivi et pour lequel son expérience est souvent échangée », a notamment fait remarquer le patron de l'Institut Pasteur de Dakar, au-devant du front à travers la réalisation des tests Covid-19. A l'en croire, c'est ce qui explique le récent voyage à Banjul. «Sur demande de notre gouvernement, professeurs Moussa Seydi, Bousso, Pape Samba Ba et moi sommes rendus en Gambie pour un échange avec les Gambiens sur l’expérience du Sénégal. Mais aussi, les appuyer dans d’autres domaines où ils pensent que le Sénégal a fait des efforts. C’était un échange fructueux. Nous avons appris mais nous avons apporté notre expérience. Et cela est tout à l’honneur du Sénégal», soutient Amadou Alpha Sy qui rappelle que «les rapports de bon voisinage permettent au Sénégal de mieux gérer sa crise et à la Gambie également de mieux gérer la sienne».





