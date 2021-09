Covid-19: Le Sénégal enregistre 1 décès supplémentaire, 24 nouvelles contaminations et 11 patients en Réa

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021

Sur 1 908 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,26%. Il s’agit de 2 cas contacts, zéro cas importé et de 22 issus de la transmission communautaire, dont 13 cas à Dakar et 9 dans les autres régions.



Ainsi, il a été indiqué que 377 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Et, un décès a été enregistré dans les dernières 24 heures.



