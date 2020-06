Covid 19: Le Sénégal enregistre 122 nouveaux cas

Le ministère de la Santé a annoncé 122 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s’agit de 111 cas contacts et de 11 cas issus de la transmission communautaire.



Il y a par ailleurs 81 nouvelles guérisons et 16 cas graves actuellement en réanimation.

