Covid-19: Le Sénégal enregistre 191 nouvelles contaminations et 1 décès La tendance haussière des nouvelles infections de Covid-19 s’est confirmée ce lundi, avec l’annonce par les autorités sanitaires de 191 cas supplémentaires de contamination et un nouveau décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Ces nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.817 individus correspondant à un taux de positivité de 10, 51 %, rapporte notamment le ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans son bulletin épidémiologique quotidien.



Le document parvenu à l’APS indique que 87 parmi les nouvelles infections étaient des cas contacts suivis par les services sanitaires, les 104 autres étant issus de la transmission communautaire.



Parmi les infections de source méconnue des autorités sanitaires, 100 ont été localisés dans la région de Dakar et 4 dans d’autres localités du pays, précisément à Matam (2), Mbirkilane (1) et Ziguinchor (1), souligne le document.



Dans le même temps, 90 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 16 autres dans un état grave ont été placés en réanimation dans les structures dédiées à la prise en charge de cette forme grave.



Le Sénégal a officiellement déclaré 43.959 cas positifs de Covid-19 depuis l’apparition de la maladie sur son territoire. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 41.773 ont depuis recouvré la santé et 1.175 en sont mortes.



A ce jour, 1.010 patients sont encore suivis à domicile ou pris en charge dans les différents centres de traitement épidémiologique du pays, d’après les données officielles du ministère de la Santé.



Sur le front de la vaccination, 549.768 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin, plus de quatre mois après le lancement de la campagne nationale.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos