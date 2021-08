Covid 19: Le Sénégal enregistre 572 nouveaux cas positifs

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce avoir effectué 4172 nouveaux tests au coronavirus, dont 572 nouveaux cas positifs.



Et, il s’agit de 77 cas contacts et de 495 cas issus de la transmission communautaires.



