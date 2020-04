Covid 19: Le Sénégal enregistre ce mercredi 22 avril, 30 nouveaux cas positifs

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation actuelle du pays concernant l’épidémie du coronavirus. Sur 482 tests effectués en ce mercredi 22 avril 2020, 30 sont revenus positifs.



Il s’agit de 26 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de 4 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers proviennent tous de Touba. Cependant, aucun cas grave n’est actuellement à déplorer et les patients dans les différents hôpitaux sont dans un état stable.



Le ministère confirme également le décès enregistré ce mardi soir à Louga.



En sus, le ministère a annoncé la guérison de 11 patients aujourd’hui, ce qui porte à 253 le nombre de guéris total. En ce moment, le Sénégal compte 440 cas infectés du coronavirus dont 253 guéris, 06 décès, 1 évacué et 182 patients sous traitement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos