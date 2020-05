Covid 19: Le Sénégal enregistre deux décès supplémentaire ce mardi

Au rythme où vont les choses, il y a raison de raison de s’affoler sur le coronavirus, qui continue de faire des victimes dans le pays. En effet, ce mardi, le Sénégal vient d’enregistrer encore deux décès supplémentaires liés au Covid-19. Ce qui porte à trente, le nombre de décès liés à cette maladie.



Selon la Directrice générale de la santé publique, le premier est un patient âgé de 73 ans et résidant à Grand Yoff. Il est décédé, le lundi 18 mai à 20 heures au centre Nabil Choucair. Le second est également un patient âgé de 86 ans et résidant à Dakar. Il est décédé le 16 mai 2020 dans une structure de santé privée de la place. Le résultat de l’examen effectué sur la victime est revenu positif.C

