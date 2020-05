Covid 19: Le Sénégal entre 2 et 2,5% de personnels de santé contaminés, informe le colonel Massamba Diop

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Aujourd’hui, dans le monde entier, il est prévu que dans l’ensemble des victimes du Covid-19, les 35% seraient des personnels de santés toutes spécialités confondues.



Aujourd’hui, note le colonel Massamba Diop, « dans notre pays, on est à entre 2 et 2,5% de personnels qui sont des malades du Covid-19 ». Il pense que cela veut dire qu’il y a eu des mesures qui ont été prises et qui sont extrêmement importantes, par les autorités de ce pays.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos