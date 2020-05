Covid-19 / Le jour d’après: Le nouveau Logiciel Africain

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

La pandémie du covid-19 a fini de démontrer l’incertitude sur l’état de l’économie mondiale post-covid. Tous les pays du monde, sans exception, ont creusé leur déficit budgétaire et la plupart se sont endettés à l’instar des pays pauvres d’Afrique comme les nôtres.



L’Afrique doit-elle toujours rester dans ce cycle infernal de l’endettement avec des économies exogènes, trop dépendantes des puissances occidentales ou asiatiques ? L’Afrique peut-elle continuer à vivre sous-perfusion ? Assurément, non ! L’Afrique doit avoir un nouveau regard sur le monde, une nouvelle vision de ses économies et surtout changer de logiciel face à l’occident.



La crise du covid-19 lui donne la chance historique de changer de logiciel, de changer nos rapports avec le reste du monde, c’est mettre, par exemple, plus d’exigences dans nos appels d’offres, en mettant l’accent beaucoup plus sur le contenu local pour la survie de nos PME et PMI, avec un transfert des technologies assumé.



La pandémie de la covid-19 offre, en effet, une occasion à l’Afrique, pour remettre à plat les rapports économiques avec l’Europe, l’Asie et les Amériques, avec un partenariat gagnant- gagnant entre nous et l’Europe, l’Asie et les Amériques.



Nos pays ont des ressources naturelles, vingt pour cent des terres immergées et plus d’un milliard d’habitants. C’est le temps de l’Afrique d’imposer ses propres règles et vendre d’une seule et même voix, la production Africaine, tout en donnant à l’Union africaine plus de pouvoir pour faire face à l’ogre du nouvel ordre mondial.













Alassane Cissé, Membre du Hcct

Délégué national du N.P







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos