Covid 19: Le khalife général des Mourides corse les mesures

Mardi 12 Janvier 2021

Le Khalife général des mourides corse les mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Après l’annulation du magal de Porokhane et celui de de Mbacké Kajoor, Serigne Mountakha Mbacké exige le respect des mesures barrières à la mosquée.



D'après des infos de L'As, il a instruit le Dahira Muqadimatul Khidma d’exiger le port de masque, l’usage du gel antiseptique ou le lavage des mains et le respect de la distanciation physique dans la grande mosquée de Touba. Il faut noter que la propagation de la covid19 est inquiétante dans le district sanitaire de Touba.

