Covid-19: Le port du masque obligatoire prorogé de trois (3) mois A compter de ce 30 juillet 2021, le port du masque obligatoire dans les lieux publics, privés et autres de commerce, est prorogé pour trois (3) autres mois.

Me Ministre de l'Intérieur a fait savoir dans un communiqué parvenu à Leral que le port du masque obligatoires dans les lieux publics, les services administratifs et autres lieux de commerce, est prorogé de trois (3) mois à cause de la recrudescence de la pandémie.



Pour rappel, le variant Delta est en train de semer la pagaille, le doute et l'inquiétude au sein des populations de plus en plus désemparées. Ces populations qui rechignaient à se faire vacciner se ruent vers les hôpitaux et autres lieux de vaccination pour parer à toute éventualité.

