Covid 19: Le président Alassane Ouattara en confinement

«Ayant été en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive à la COVID-19», le président Ouattara a «décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement», lit-on dans le document de la présidence.



Selon le secrétaire général de la présidence, M. Ouattara «exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d’Ivoire à se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie».



A la date du 3 août 2021, le nombre de cas de coronavirus en Côte d’Ivoire est de 50 404, 49 533 personnes en sont guéries et 334 en sont mortes.