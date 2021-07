Covid-19 : Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie fortement touché (Acteurs) Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’un forum tenu, lundi, le président de la Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie et du tourisme (Fopath) des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), Mamadou Racine Sy, a comparé la pandémie de Covid-19 à une « violence jamais égalée » qui s’est exercée sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. « La crise sanitaire est venue avec son cortège de morts, de licenciements, de pertes d’emploi, de chômage technique et de fermeture d’entreprises dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme », a-t-il notamment regretté dans son intervention. M. Sy ajoute, dans la foulée, que l’impact de la pandémie sur le tourisme a été considérable, au point qu’il est difficile aujourd’hui de le mesurer. Pire, affirme-t-il, « le secteur du tourisme est dans un état de paralysie totale, avec un chiffre d’affaires divisé par 10 pour la grande majorité des acteurs ». Pour le Président directeur général (Pdg) de l’hôtel King Fahd Palace, c’est seulement dans quelques années que les acteurs du secteur pourront mesurer l’ampleur des dégâts engendrés par cette crise sanitaire. Il assure toutefois que ces derniers vont à se battre pour que la liberté d’aller et de venir soit une réalité dans l’espace Uemoa et dans la zone Cedeao. Il s’agissait, au cours de ce forum, pour les participants de discuter de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises hôtelières et touristiques de l’Uemoa et les perspectives de relance des activités touristiques dans les pays de cet espace économique.



