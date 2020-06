Covid-19: Les Sénégalais ont redouté le 100e cas, mais minimisent le 100e mort qui est imminent Sans jouer l'oiseau de mauvais augure, le Sénégal connaîtra bientôt son centième mort de la Covid -19. Pourtant, au début de la pandémie, l'on redoutait le 100e cas. Mais avec le laisser-aller observé depuis l'assouplissement des mesures le 19 mai dernier par l'Etat, les Sénégalais défient la pandémie dans les règles de l'art, bafouant tout.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020

Malgré les 93 décès , malgré la contamination de plus d’une dizaine d’agents du service des urgences de l’hôpital ex CTO de Dakar, sans oublier le décès de l’assistant du ministre Aly Ngouille Ndiaye, cumulée à la contamination du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et de sa famille, rien n'ébranle les Sénégalais.



Plusieurs agents du commissariat de Touba dont un cas avéré et sept (7) cas contacts mis en quarantaine. Le cas positif de la députée Yéya Diallo, la mise en observation de trois ministres et 40 députés, n'y fera rien aussi.



Les Sénégalais n’apprennent jamais des leçons passées, car certains soutiennent mordicus, que la maladie n'existe pas.



