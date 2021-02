Covid-19 - Les hôpitaux devenus des mouroirs, pourquoi l'Etat ne s'approche pas des cliniques? Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 07:48 | | 2 commentaire(s)| Juste ce message pour vous dire que la Covid - 19 prend le même chemin qu’en Europe, un autre de mes gardiens est en train de mourir faute de soins, une amie employée à Grand Mbour me confirme que les gens meurent faute de soins.

Je crois qu’il est temps que les autorités reconnaissent qu’elles sont dépassées, qu’il n’y a plus de pseudo lits de réanimation, que les hôpitaux sont sous pression au point d’oublier de nourrir les malades, que les gens meurent dans des conditions « animales » sans toilettes intimes, etc.



Je connais quelqu'un qui n a pas été lave pendant 16 jours. Je crois qu’il faut convaincre les autorités à autoriser les cliniques privées a prendre en charge aussi les cas de Covid-19.



A ce stade de la pandémie, les hôpitaux sont remplis et sont devenus des mouroirs. Les cliniques privées sont aussi équipées, sinon plus que certains hôpitaux. Donc pourquoi ne pas les mettre à contribution pour soulager les malades?

