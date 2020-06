Covid 19 - Les patients, la bière glacée, ce qui manque réellement aux mariés... L'Observateur est revenu dans sa livraison du jour sur ce qu'il les "anecdotes croustillantes sur les malades du coronavirus" et non pas des moindres.

Les premiers malades de la Covid 19 mis en quarantaine dans certains hôtels de la place rouspétaient sur leurs conditions d'hébergement corroborées par une mal bouffe. Jusque là, rien d'anormal. L'Observateur lui est allé assez loin avec un patient qui demandait, non mais, sérieusement, à son médecin traitant, s'il pouvait disposer d'une bière bien fraîche. Si la maladie recommande les boissons chaudes, celui-ci n'a pas résisté à l'envie de satisfaire à son pêché mignon.

Quid du deuxième patient? "Ma femme me manque docteur", dit-il sans complexe.

En fait cette pandémie cause beaucoup plus de troubles chez les mariés. Surtout qui ne se dérobent pas aux devoirs conjugaux.

Selon une étude, beaucoup de pays atteindront un pic de natalité dans les mois à venir. Quand au Sénégal, parions que ce sera au mois de décembre prochain, si l'on sait que le coronavirus a fait irruption dans le pays en mars dernier.



