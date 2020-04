Accueil Envoyer Partager sur facebook Covid-19: Les toilettes peuvent-elles transmettre le virus? Rédigé par La rédaction de leral... le 22 Avril 2020 à 10:52 Pour les chercheurs, la voie fécale est un autre mode de transmission potentiel du Covid-19.

CORONAVIRUS - La voie classique de contamination du Covid-19, ce sont les gouttelettes chargées du virus qui vont alors infecter une personne. Mais les scientifiques n'excluent pas d'autres formes de transmission. On savait déjà que la maladie provoquait des symptômes gastro-intestinaux et il semblerait que le coronavirus puisse se transmettre par voie fécale.



Dans une étude publiée ce lundi 20 avril, une équipe de chercheurs de Hong Kong a analysé les cas de 59 personnes infectées. Chez environ 48,1% des patients, l'ARN (molécule qui ressemble à l'ADN sans en être) du virus a été détecté dans les échantillons de selles.



Pour les chercheurs, il s'agit donc d'un autre mode potentiel de transmission de la maladie. Ils notent d'ailleurs que l'ARN du virus était toujours présent “ même dans les selles prélevées après que les échantillons respiratoires aient été négatifs ”.



Le coronavirus, toujours actif au bout d'un mois



Les scientifiques ont également remarqué que sur les 48,1% de personnes chez qui l'ARN était présent dans les selles, le virus y était toujours présent chez environ 70% des patients 33 jours après le début de la maladie. Sur ce point, les chercheurs appellent donc “ les professionnels de la santé à faire preuve de prudence lors de la collecte d'échantillons de matières fécales chez les patients atteints de COVID-19, même pendant la récupération du patient ".



Ils ne sont pas arrêtés là et ont comparé leurs résultats avec d'autres études. Cette méta-analyse englobe alors 4243 malades. Dans l'ensemble, 17,6% des personnes ont développé des symptômes gastro-intestinaux. Parmi elles, les nausées et les vomissements touchent 10,2% des patients et 12,5% ont eu des diarrhées.



La possibilité d'une transmission par les selles n'est pas totalement une nouveauté pour les scientifiques, qui l'évoquaient dès le mois de février, notamment parce que le coronavirus appartient à la même famille que le SRAS. La transmission par voie fécale du SRAS avait contaminé des centaines de personnes dans un complexe résidentiel de Hong Kong en 2003.



De l'air chaud venant de salles de bain avait contaminé plusieurs appartements, et avait été transporté par le vent vers des immeubles adjacents.



S'agissant du Covid-19, que faut-il faire quand vous partagez les toilettes d'une personne infectée? À titre préventif, " les consignes dans ce cas sont de désinfecter les cuvettes de toilettes fréquemment et surtout de fermer la cuvette avant de tirer la chasse pour éviter de disperser les gouttelettes infectées ", expliquait il y a un mois Amandine Gamble, chercheuse au Lloyd-Smith Lab de l'université de Californie.



