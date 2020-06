Covid-19/ Levée de leur cessation d’activité: Les médecins doctorants de Diamniadio et de Dalal Diam donnent la nouvelle

Le collectif des médecins-doctorants de Diamniadio et Dalal Diam a finalement déposé les armes. En effet, après avoir boycotté les centres de traitement pour exiger le paiement de leurs arriérés, des attestations après Covid-19 et plus de considération, ces blouses blanches ont mis fin à leur mouvement d’humeur et informent la reprise de leurs activités. «Dans la bonne fois de respecter l’accord de principe trouvé entre les différentes parties et dans la volonté de servir le peuple de façon patriotique, le collectif des médecins doctorants déclare lever l’ordre de cessation des activités et décide de reprendre le travail à compter de ce jour à 16 heures, sous réserve des engagements pris à l’issue de la rencontre», a annoncé le collectif.



Ces médecins ont pris cette décision, après avoir rencontré avec la Directrice générale des établissements de santé, Dr Fatou Mbaye Sylla, en présence du Directeur des établissements publics de santé, Mr Ousmane Dia et des directeurs des structures hospitalières concernées. A la suite de discussions franchies et dans la volonté de chaque partie de trouver une issue heureuse à cette situation, des solutions ont été apportées sur l’ensemble des points de revendications».



Lesquels, selon les médecins, sont entre autres, «la reconnaissance par le ministère de notre présence dans les Centre de traitement des épidémies (Cte) précités, la garantie des prestations médicales effectuées au cours de notre exercice et la couverture médicale et juridique par les structures hospitalières concernées en cours de l’exercice de notre fonction, la délivrance d’une attestation par le ministère à la fin de la Covid-19 où en cas d’arrêt pour motif quelconque, le reversement d’une somme en compensation des arriérés revendiqués par le collectif».

