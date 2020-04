Covid-19- Maroc: Plus de 5 000 prisonniers graciés

La propagation de l’épidémie du coronavirus dans le milieu carcéral inquiète. Ainsi, pour se prémunir d’une telle situation, le roi Mohammed VI a gracié, ce dimanche, plus de 5 000 prisonniers.



A en croire le ministère de la Justice, le souverain « a accordé une grâce à 5 654 détenus et a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus dans les prisons ».



Toutefois, la libération des détenus se fera par étape, en tenant compte « des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire et des précautions à prendre », rapporte africanews.com.