Covid -19 / Mesures barrières dans les foirails: Ces recommandations impossibles à...

« Nous lançons la grande offensive contre la maladie à Dakar, avec 1000 jeunes qui vont tous les quartiers et les recoins de la capitale pour combattre la chaine de contamination.



La ville de Dakar concentre 56% des cas et plus de 70% des cas du pays se trouvent au niveau de la région. Il faut que les dakarois prennent leurs responsabilités individuelles et communautaires pour combattre la pandémie. Pour la Tabaski, nous invitons les éleveurs à respecter et faire respecter scrupuleusement les mesures barrières.



Ces masques, gels hydroalcoliques et autres équipements remis à tous les points de vente de moutons de Dakar, sont destinés à stopper la Covid-19 », a exhorté le ministre de la Santé.