Covid-19 / "Pénurie alimentaire mondiale": Une crainte de l'OMS et de l'OMC

Les bouleversements liés au coronavirus vont sans doute impacter le commerce international et causer un risque de pénurie alimentaire au plan mondial. Des risques très élevés à en croire l'organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui tirent la sonnette d'alarme.



" Les incertitudes liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation ", provoquant elle-même " une pénurie sur le marché mondial ", déclarent dans un rare communiqué commun le Chinois Qu Dongyu, qui dirige l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Brésilien Roberto Azevedo, dirigeant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).



Dans le texte repris par plusieurs supports dont Capital.fr, ils évoquent un " ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire ", qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des " retards aux frontières pour les containers" de marchandises qui entraînent un " gâchis de produits périssables et une hausse du gaspillage alimentaire ".