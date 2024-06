Covid-19 : Plusieurs cas positifs notés chez des pèlerins, le ministre de la Santé annonce la mise en place de dispositifs Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 02:21 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Aibd/ Djeddah/ / Khadim Mbodj Avec la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19 sur des pèlerins de retour de la Mecque, Dr Ibrahima Sy le ministre de la Santé Publique a annoncé la mise en place d’un important cordon sanitaire au niveau de l’aéroport International Blaise DIAGNE où il a effectué un déplacement. Le Sénégal se prépare à une semaine critique de gestion des cas de Covid 19 avec l’arrivée des pèlerins de la Mecque. Les premiers tests ont confirmé des cas positifs au coronavirus. Le ministre de la santé et de l’action sociale s’est déplacé à l’aéroport international Blaise Diagne pour s’enquérir de la situation. Sur place un important dispositif sanitaire a été mis en place pour le dépistage et la prise en charge des cas.Le Sénégal se prépare à une semaine critique de gestion des cas de Covid 19 avec l’arrivée des pèlerins de la Mecque. Les premiers tests ont confirmé des cas positifs au coronavirus. Le ministre de la santé et de l’action sociale s’est déplacé à l’aéroport international Blaise Diagne pour s’enquérir de la situation. Sur place un important dispositif sanitaire a été mis en place pour le dépistage et la prise en charge des cas.



