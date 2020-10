Covid-19 : Plusieurs centres de traitement fermés Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Comme annoncé, deux semaines après le Magal de Touba, des centres de traitement du coronavirus vont être fermés. Selon Dr Abdoulaye Bousso, invité de l'émission Mbas mi sur la Rts, il s'agit du centre de Diamniadio, de l'hôpital Le Dantec, de l'hôpital Idrissa Pouye et de celui de Guereo. Pour ce qui concerne Dalal Diaam qui polarise le plus de malades sera réservé. Ainsi, précise le directeur du Cous, 100 lits sont disponibles au cas où . Le service de réanimation de l'hôpital Fann va continuer à recevoir les cas graves de la Covid-19.



