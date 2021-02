Covid-19 : Pr Bamba Kane, Agrégé de Physiologie «la forte mortalité liée à ce nouveau variant britannique» Il y a quelques semaines, le Pr Souleymane Mboup avait annoncé que le Sénégal avait enregistré un cas du nouveau variant britannique. Et on sait que ce variant est beaucoup plus contagieux et mortel que le virus originel, le Sars-CoV-2. Ainsi, c’est plus de 10 décès qui sont enregistrés presque chaque jour.

C’est dans ce sens que le Pr Bamba Kane est revenu sur cette forte létalité. Selon lui, nous pouvons effectivement incriminer le nouveau variant parce que force est de constater que la mortalité avec cette 2e vague est beaucoup plus importante que celle qui a été observée lors de la 1ère vague.



«Au moment où cela coïncide avec l’apparition de nouveaux variants, nous pouvons effectivement corréler cette forte mortalité à ce nouveau variant », révèle-t-il. Interpellé sur le choix du vaccin que le Sénégal doit choisir, Pr Kane estime que pour le moment, le vaccin chinois a été choisi.



«C’est un vaccin conventionnel, c’est-à-dire conforme au principe de vaccin tel qu’on le connaît jusque-là. Maintenant, Il y a les autres types de vaccin, et je ne sais pas pour le moment si le Sénégal va commander ces autres vaccins. Mais ce qui est sûr, c’est que à ce stade de la pandémie, seul un vaccin efficace nous permettra de sortir de l’ornière autrement, le problème risque d’être toujours d’actualité», avertit-il.



Par la même occasion, l’agrégé en physiologie annonce qu’il faut une très bonne stratégie de communication, rassurer les populations et leur expliquer.

«Avec une bonne stratégie de communication, la population va adhérer à cette campagne de vaccination. Faute de stratégie de communication, on peut avoir des difficultés pour gagner cette campagne de vaccination », soutient-il.



Poursuivant son propos, il souligne qu’elle ne peut être remportée qu’avec l’adhésion des populations. «C’est pourquoi j’en appelle aux sens de la responsabilité afin que chacun puisse respecter les mesures barrières, surtout le port du masque», affirme-t-il avec force.

Avec L’As



