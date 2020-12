Covid-19 / Revue du dispositif de prise en charge sanitaire: Abdoulaye Diouf Sarr note une grande satisfaction

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a effectué aujourd’hui, la revue du dispositif de prise en charge sanitaire dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. A ce propos, les centres de traitement de l’hôpital Fann, Idrissa Pouye de Grand Yoff et de Dalal Diam ont été visités. Le ministre a noté une grande satisfaction sur les dispositions prises pour renforcer la capacité litière du pays.



« Sur la base des recommandations du CNGE, nous avons décidé ce matin de faire le tour des CTE. Nous avons visité l’hôpital de Fann, Idrissa Pouye de Grand Yoff et l’hôpital Dalal Diam. Je félicite l’ensemble du personnel de santé et d’action pour l’excellent travail accompli », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.



Qui soutient que l’objectif de cette tournée, est de voir si tout le dispositif est en place, surtout en ce qui concerne les lits de réanimation et le dispositif d’urgence. « Ce qui est le cas partout où nous sommes passés. Nous recommandons à tout un chacun, d’être vigilant pour parer à toute éventualité. Il faut absolument nous mettre dans les conditions confortables de riposte. Je demande à toute personne qui sent les premiers signes, de se rapprocher immédiatement des structures sanitaires, afin de nous donner toutes les chances de sauver des vies », a t-il conseillé.





