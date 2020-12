Covid-19 : Toute l’Italie confinée entre le 21 décembre et le 6 janvier Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre de l’Italie, un des pays les plus affectés par la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi soir un confinement pour les fêtes de fin d’année du 21 décembre au 6 janvier.



Pendant cette période, les commerces, bars et restaurants seront fermés, il sera interdit de voyager d’une région à une autre et une seule sortie par foyer et par jour sera en principe autorisée, a déclaré le chef du gouvernement Giuseppe Conte à l’issue du conseil des ministres. (AFP/NXP)





