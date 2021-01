Covid-19 : Trois personnes de même père et mère emportées par le Coronavirus à Dakar Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 23:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Coronavirus fait des victimes. Le virus fait des ravages dans une famille à Dakar, 3 personnes de même père et de même mère sont emportés par le virus. Les défunts âgés de 60 ans et plus ont contracté la maladie après avoir assisté à un mariage.





Les deux sœurs et frère morts du coronavirus étaient âgés entre 60, 61 et 63 ans, a révélé un membre de la famille, renseignent nos confrères de la Rfm. Tous sont décédés à Dakar au cours de ce mois de janvier. Le premier est parti le 13, le deuxième 5 jours plus tard et le troisième ce mardi, précise la source.



Les défunts ont contracté le virus après avoir assisté à un mariage. Malgré les interdictions des réunions privées, baptêmes, manifestations religieuses, réceptions et autres manifestations se tiennent sans gêne.



senego





Source : Source : https://www.exclusif.net/Covid-19-Trois-personnes-...

