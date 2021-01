Covid-19: Un greffier et des agents du tribunal de Thiès testés positifs

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Le coronavirus se propage de manière inquiétante dans la cité du rail. Et l’administration n’est pas épargnée par la covid-19.



Selon une source de Dakaractu, des tests de Covid-19 effectués sur un greffier et des agents du Tribunal d’instance de Thiès, sont revenus positifs. Pour l’instant, toutes les activités ont été suspendues au tribunal jusqu’au 8 février 2021.











Avec L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos