Covid-19: Un nouveau sous-variant BA.2 apparu au Sénégal (Iressef)

C’est le professeur Souleymane Mboup qui a fait une révélation mardi lors de la rencontre avec la presse, en marge de la cérémonie de clôture de l’atelier de formation pour le renforcement de capacité des techniques biomédicaux en maintenance et métrologie des équipements de laboratoire sur le variant Omicron.



Selon le président-fondateur de l’Institut de Recherche en Santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), celui-ci a séquencé au moins quatre cas du sous-variant BA.2, ces deux dernières semaines, sans donner de précision sur leurs porteurs. Son institut fait chaque semaine des séries de séquences qui leur permettent d’avoir des informations presque en temps réel, sur le variant Omicron.



A ce titre, Pr. Mboup invite les Sénégalais à ne pas baisser la garde sous prétexte qu’il y a une baisse des contaminations. Au Danemark où il est apparu pour la première fois, courant décembre, le sous-variant appelé aussi omicron 2.0 aurait dépassé l’Omicron. Il rappelle aussi qu’il a pris le dessus sur Omicron dans d’autres pays comme les Philippines, le Népal, le Qatar et l'Inde.















leSoleil.sn