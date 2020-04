Covid-19 : Une libération massive de prisonniers en perspective

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020

La proposition faite par Me Ciré Clédor Ly d’accorder la grâce à tous les détenus ne semble pas tomber dans l’oreille d’un sourd. Selon Les Echos dans sa parution de ce mercredi, l’Etat du Sénégal a décidé de libérer massivement des prisonniers pour éviter l’épidémie du coronavirus qui se propage de pluus en plus au Sénégal.

