Covid 19 : Ziguinchor enregistre deux nouveaux cas positifs

Vendredi 22 Mai 2020

Deux ressortissants mauritaniens, en consultation à l'hôpital régional de Ziguinchor, ont été testés positifs au coronavirus, informe Libération one Line.Lequel site web rappelle que jusque-là, Ziguinchor ne comptait plus qu'un seul cas



En effet, fait-on savoir, « les trois autres patients, sous traitement dans son Centre, sont venus de Sédhiou. Ces deux nouveaux cas seront comptabilisés demain, lors du point journalier du ministère de la Santé et de l'Action sociale ».





