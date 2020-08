Covid-19 à Kolda : « Il faut d’abord survivre pour penser à une quelconque élection…nous devons tout faire pour stopper la pandémie… aux jeunes d’être responsables… »

« Il faut d’abord survivre à la pandémie avant de penser à une quelconque élection. Pour le moment, il faut penser à l’éradication de la maladie et non à une élection. Aux jeunes, j’en appelle au sens de la responsabilité en étant conscient du danger. En respectant les mesures barrières, ils se protègent et protègent les autres. Les populations doivent respecter les nouvelles mesures pour lutter contre cette pandémie pour ne pas retourner à la case de départ, à savoir état d’urgence et couvre-feu », a prévenu le ministre Moussa Baldé, président du Conseil départemental, en conférence de presse à Kolda sur la pandémie de covid-19.



Cette conférence de presse s’inscrit dans le respect du renforcement des mesures barrières prises par l’État et l’appel lancé aux jeunes à être plus responsables et conscients face au coronavirus.



Restant dans cette même dynamique, il poursuit : « l’heure est grave car la pandémie gagne du terrain à Kolda depuis quelques temps. Actuellement, nous avons des cas communautaires et des morts, donc il faut respecter les mesures barrières pour éradiquer la covid-19. Économiquement, c’est insoutenable pour aucun pays puisque la pandémie n’épargne aucune économie. Nous risquons d’avoir 1 % de croissance au lieu de 6 % ».



Dans la foulée, il a insisté sur le rôle des jeunes dans la lutte contre la covid-19. C’est pourquoi, il les invite à « plus de responsabilité » face à cette maladie très contagieuse. Aux populations du Fouladou, il dira : « il faut respecter le renforcement des nouvelles mesures barrières, notamment le port du masque dans tous les lieux pour éviter la maladie et briser la chaine de transmission. Le port du masque est obligatoire. Cette maladie n’est pas une maladie de l’Asie, de l’Europe ou de Dakar, mais il faut se rendre à l’évidence qu’elle est là à nos portes. Donc respectons le port du masque… »



www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Covid-19-a-Kolda-Il-faut...